Украинские борцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира U-23
Киев • УНН
На чемпионате мира U-23 по борьбе в Тиране украинская женская сборная завоевала 6 медалей - 2 золотые и 4 бронзовые. Команда заняла третье общекомандное место.
Украинские борцы завоевали шесть медалей и заняли третье общекомандное место на чемпионате мира U-23. Об этом УНН сообщает с ссылкой на НОК Украины и олимпийскую команду.
"В эти дни в албанской Тиране продолжается чемпионат мира по борьбе до 23-х лет. Свои выступления уже закончила женская сборная, которая была представлена 10 спортсменками", - говорится в сообщении.
Непобедимыми стали две украинские спортсменки:
- в в.к. до 59кг на первую ступеньку пьедестала поднялась Соломия Винник. Для украинки это вторая подряд победа на соревнованиях мирового первенства до 23-х лет;
- в в.к. до 62кг не было равных Ирине Бондарь. В сентябре украинка стала чемпионкой мира до 20 лет.
Кроме двух золотых наград медальная копилка Украины пополнилась 4 бронзовыми:
- Наталья Кливчуцкая (в.к. до 50кг);
- Александра Хоменец (в.к. до 55кг);
- Алина Филиппович (в.к. до 57кг);
- Анастасия Алпеева (в.к. до 72кг).
Отмечается, что этот результат позволил украинским борцам занять третье общекомандное место.
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