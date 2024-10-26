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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские борцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира U-23

Украинские борцы завоевали шесть медалей на чемпионате мира U-23

Киев  •  УНН

13:03 • 210 просмотра

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На чемпионате мира U-23 по борьбе в Тиране украинская женская сборная завоевала 6 медалей - 2 золотые и 4 бронзовые. Команда заняла третье общекомандное место.

Украинские борцы завоевали шесть медалей и заняли третье общекомандное место на чемпионате мира U-23. Об этом УНН сообщает с ссылкой на НОК Украины и олимпийскую команду.

"В эти дни в албанской Тиране продолжается чемпионат мира по борьбе до 23-х лет. Свои выступления уже закончила женская сборная, которая была представлена 10 спортсменками", - говорится в сообщении.

Непобедимыми стали две украинские спортсменки:

  • в в.к. до 59кг на первую ступеньку пьедестала поднялась Соломия Винник. Для украинки это вторая подряд победа на соревнованиях мирового первенства до 23-х лет;
  • в в.к. до 62кг не было равных Ирине Бондарь. В сентябре украинка стала чемпионкой мира до 20 лет.

Кроме двух золотых наград медальная копилка Украины пополнилась 4 бронзовыми:

  • Наталья Кливчуцкая (в.к. до 50кг);
  • Александра Хоменец  (в.к. до 55кг);
  • Алина Филиппович (в.к. до 57кг);
  • Анастасия Алпеева (в.к. до 72кг).

Отмечается, что этот результат позволил украинским борцам занять третье общекомандное место.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

спорт
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