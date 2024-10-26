Українські борчині завоювали шість медалей на чемпіонаті світу U-23
Київ • УНН
На чемпіонаті світу U-23 з боротьби в Тирані українська жіноча збірна виборола 6 медалей - 2 золоті та 4 бронзові. Команда посіла третє загальнокомандне місце.
Українські борчині завоювали шість медалей та посіли третє загальнокомандне місце на чемпіонаті світу U-23. Про це УНН повідомляє з посиланням на НОК України та олімпійську команду.
"Цими днями в албанській Тирані триває чемпіонат світу з боротьби до 23-х років. Свої виступи вже закінчила жіноча збірна, яка була представлена 10 спортсменками", - йдеться в повідомленні.
Непереможними стали дві українські борчині:
- у в.к. до 59кг на першу сходинку п'єдесталу піднялася Соломія Винник. Для українки це друга поспіль перемога на змаганнях світової першості до 23-х років;
- у в.к. до 62кг не було рівних Ірині Бондар. У вересні українка стала чемпіонкою світу до 20 років.
Окрім двох золотих нагород медальна скарбничка України поповнилася 4 бронзовими:
- Наталія Клівчуцька (в.к. до 50кг);
- Олександра Хоменець (в.к. до 55кг);
- Аліна Філіпович (в.к. до 57кг);
- Анастасія Алпєєва (в.к. до 72кг).
Зазначається, що цей результат дозволив українським борчиням посісти третє загальнокомандне місце.
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