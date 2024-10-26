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Українські борчині завоювали шість медалей на чемпіонаті світу U-23

Київ • УНН

 • 22660 перегляди

На чемпіонаті світу U-23 з боротьби в Тирані українська жіноча збірна виборола 6 медалей - 2 золоті та 4 бронзові. Команда посіла третє загальнокомандне місце.

Українські борчині завоювали шість медалей на чемпіонаті світу U-23

Українські борчині завоювали шість медалей та посіли третє загальнокомандне місце на чемпіонаті світу U-23. Про це УНН повідомляє з посиланням на НОК України та олімпійську команду.

"Цими днями в албанській Тирані триває чемпіонат світу з боротьби до 23-х років. Свої виступи вже закінчила жіноча збірна, яка була представлена 10 спортсменками", - йдеться в повідомленні.

Непереможними стали дві українські борчині:

  • у в.к. до 59кг на першу сходинку п'єдесталу піднялася Соломія Винник. Для українки це друга поспіль перемога на змаганнях світової першості до 23-х років;
  • у в.к. до 62кг не було рівних Ірині Бондар. У вересні українка стала чемпіонкою світу до 20 років.

Окрім двох золотих нагород медальна скарбничка України поповнилася 4 бронзовими:

  • Наталія Клівчуцька (в.к. до 50кг);
  • Олександра Хоменець  (в.к. до 55кг);
  • Аліна Філіпович (в.к. до 57кг);
  • Анастасія Алпєєва (в.к. до 72кг).

Зазначається, що цей результат дозволив українським борчиням посісти третє загальнокомандне місце.

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