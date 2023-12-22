Украинские беженцы получат возможность работать водителями автобусов в Норвегии

Украинские беженцы, которые водили автобусы в Украине, смогут работать водителями в Норвегии. Об этом пишет E24, передает УНН.

Детали

Отмечается, что автобусные компании имеют большую потребность в водителях автобусов, и по оценкам, среди около 70 000 украинских беженцев, которые сейчас прибыли в Норвегию, несколько сотен из них имеют опыт работы водителями автобусов в своей стране.

В то время как граждане ЕС могут получить работу водителя автобуса в Норвегии сразу, это было невозможно для украинцев, которые не являются членами ЕС и поэтому, среди прочего, сталкиваются с требованием четырехлетнего проживания в Норвегии в дополнение к знанию норвежского языка.

Количество беженцев из Украины в ЕС в октябре выросло на 51,8 тыс. – Евростат

Теперь власти Норвегии откроются для украинцев. Министерство транспорта уже подало на консультацию предложение утвердить обучение водителей украинских автобусов в большем объеме, чем раньше.

Министерство труда и инклюзии также подало на обсуждение предложение о предоставлении временного освобождения от требования о проживании, если они могут предоставить соответствующую справку из своей страны.