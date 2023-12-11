Количество беженцев из Украины в ЕС в октябре выросло на 51,8 тыс. – Евростат

Статус временной защиты в странах ЕС на конец октября 2023 года имели 4 млн 238,01 тыс. граждан, покинувших Украину в результате российского вторжения. Об этом сообщает Евростат, передает УНН.

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Отмечается, что по сравнению с концом сентября 2023 количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где она снизилась на 4,5% (-1 700 человек).

Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7%), Чехии (+6 490; +1,8%) и Нидерландах (+4 005; +3,0%)", - говорится в сообщении.

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В октябре прирост составил 1,2%, или 51,8 тыс. человек, по сравнению с 0,8% в сентябре, 1% в августе, по 1,1% в июле и июне и 1,4-1,3% мае и апреле.

Все эти семь месяцев наибольший прирост наблюдался в Германии – суммарно более 150 тыс. человек, за которой следует Чехия – 53,8 тыс. человек.

По состоянию на конец октября основными странами ЕС, принявшими беженцев из Украины, были Германия (1 млн 215,37 тыс. человек; 28,7% от общего количества), Польша (960,62 тыс. человек; 22,7%) и Чехия (364,45 тыс. человек; 8,6%). Суммарная доля этих трех стран составляет 60%.

В сентябре четвертой по количеству беженцев из Украины со статусом временной защиты в ЕС оставалась Испания – 189,95 тыс., а замыкала пятерку Болгария со 168,30 тыс.