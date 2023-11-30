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Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:19  •  8471 просмотра

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Количество трудовых споров, поданных украинцами в Эстонии, в этом году удвоилось

в этом году количество трудовых споров от украинцев в Эстонии выросло вдвое, сообщает инспекция труда в Эстонии, пишет УНН со ссылкой на ERR.

детали

в этом году в инспекцию труда в Эстонии поступило 146 трудовых споров от украинцев, работающих в Эстонии. 126 споров были решены в пользу украинцев. С работодателей взыскали 320 тыс. 926 евро, что составляет 61% от сумм, которые требовали украинцы.

"по сравнению с прошлым годом количество трудовых споров с участием украинцев удвоилось. Если в 2022 году было только 1868 трудовых споров, 70 из которых касались украинских беженцев, то в этом году уже поступило 146 трудовых споров с участием украинцев", сказала гендиректор инспекции труда Кайре Саареп.

она добавила, что большая часть трудовых споров связана с невыплаченной зарплатой или другими финансовыми претензиями и компенсациями.

также по ее словам, конфликты возникают по разным причинам. Некоторые работодатели пользуются неосведомленностью беженцев и манипулируют ими. Украинцы и сами могут принимать неправильные решения из-за незнания правил.

"печально, что украинцы приезжают в Эстонию, верят слову работодателя и впоследствии остаются без зарплаты. Они также не всегда знают, как обращаться за помощью. А когда находят помощь, получат плохую юридическую консультацию и теряют из-за этого деньги. Пожалуй, самое проблемное, что люди доверяют своим работодателям и поэтому соглашаются работать без договора и получать зарплату наличными", – пояснила руководитель инспекции труда", - резюмировала Саареп.

Напомним

показатель средней заработной платы в Украине за квартал снизился на 3,3%.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Трудових спорів стало вдвічі більше: на користь українських біженців в Естонії з роботодавців стягнули 320 тис. євро
Labor disputes have doubled: 320 thousand euros were recovered from employers in favor of Ukrainian refugees in Estonia
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Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Количество трудовых споров, поданных украинцами в Эстонии, в этом году удвоилось.

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Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

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