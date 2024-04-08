Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане

Украинские бадминтонисты завоевали награды на международных турнирах на Мальте и в Казахстане. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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В частности, "золото" принадлежит Вячеславу Яковлеву и Полине Ткач в смешанной парной категории на турнире Malta International 2024 presented by VICTOR. В финале украинцы победили представителей Дании (16-21, 21-14, 18-21).

Также на Мальте Полина Ткач вместе с представительницей Польши Ульяной Вольской стали бронзовыми призерами в женской парной категории.

Кроме того, Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали "серебро" в рамках турнира CONDENSATE Kazakhstan International Challenge 2024. В полуфинале украинки одолели оппоненток из Индии (21-13, 21-13).

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