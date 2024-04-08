Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  109912 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  183287 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  184006 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  179963 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151577 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109402 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127490 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118879 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120712 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112793 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  317592 просмотра
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  387830 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  387673 просмотра

Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане

Украинские бадминтонисты завоевали золото в смешанном парном разряде и бронзу в женском парном разряде на международном турнире Malta International, а также серебро на турнире Kazakhstan International Challenge.

спорт •   •  12007 просмотра
Украинские бадминтонисты стали победителями международных турниров на Мальте и в Казахстане

Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в течение последних 72 часов запустили ракеты и беспилотники по британским, американским и израильским кораблям в Красном, Аравийском и Индийском морях.

Война •   •  17815 просмотра
Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из Газы, война против ХАМАСа продолжается и далека от завершения: планируется уничтожить высокопоставленных чиновников ХАМАСа, которые все еще скрываются, а также оставшуюся инфраструктуру террора.

Война •   •  18114 просмотра
Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта

Россия ускоряет наступательные операции по всему фронту в Украине, несмотря на растущие потери, заставляя Украину уступать инициативу на поле боя из-за задержек с военной помощью.

Война •   •  8493 просмотра
ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта

Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили

Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене" и отказался выполнять требования удалить популярные аккаунты без объяснения причин, рискуя огромными штрафами ради отстаивания свободы слова над прибылью в Бразилии.

Новости Мира •   •  16819 просмотра
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили

РДК завершил горячую фазу операции на территории России

Четверо бойцов Добровольческого украинского корпуса погибли в боях с российской армией после завершения горячей фазы их военной операции в России.

Война •   •  19897 просмотра
РДК завершил горячую фазу операции на территории России

Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

По меньшей мере 91 человек, в том числе много детей, погибли, когда переполненный самодельный паром затонул у северного побережья Мозамбика.

Общество •   •  18578 просмотра
Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

Россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.

Война •   •  20356 просмотра
The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

На Киевщине работает ППО

Силы ПВО работают по целям на Киевщине. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Война •   •  19873 просмотра
На Киевщине работает ППО

Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

Российские военные обстреляли Часов Яр и Елизаветовку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Война •   •  20326 просмотра
Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб