Украинская шахматистка выиграла IBCA World Women Chess Championship: стала 12-кратной чемпионкой мира
Киев • УНН
67-летняя киевлянка Любовь Жильцова-Лисенко выиграла чемпионат мира по шахматам среди женщин с нарушениями зрения в Индии. Она набрала максимальные 9 очков из 9 возможных, завоевав свой 12-й титул чемпионки мира.
67-летняя киевлянка Любовь Жильцова-Лисенко выиграла чемпионат мира по шахматам среди женщин с нарушениями зрения в Индии, получив свой 12-й титул чемпионки мира, сообщили в Минмолодежьспорта в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Украинская шахматистка - 12-кратная чемпионка мира! Киевлянка Любовь Жильцова-Лисенко выиграла чемпионат мира среди шахматисток с нарушениями зрения (IBCA World Women Chess Championship 2024), который состоялся в индийском городе Бенгалур», - говорится в сообщении.
67-летняя спортсменка, как указано, набрала 9 очков из 9-ти возможных и в 12-й раз в своей карьере стала сильнейшей на планете в этом виде соревнований.
Дополнение
В 1996 году украинская шахматистка получила звание FIDE Women International Master (WIM).