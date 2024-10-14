Українська шахістка виграла IBCA World Women Chess Championship: стала 12-разовою чемпіонкою світу
Київ • УНН
67-річна киянка Любов Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу з шахів серед жінок з порушеннями зору в Індії. Вона набрала максимальні 9 очок з 9 можливих, здобувши свій 12-й титул чемпіонки світу.
67-річна киянка Любов Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу з шахів серед жінок з порушеннями зору в Індії, здобувши свій 12-й титул чемпіонки світу, повідомили у Мінмолодьспорту у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Українська шахістка - 12-разова чемпіонка світу! Киянка Любов Жильцова-Лисенко виграла чемпіонат світу серед шахісток з порушеннями зору (IBCA World Women Chess Championship 2024), що відбувся в індійському місті Бенгалур", - ідеться у повідомленні.
67-річна спортсменка, як вказано, набрала 9 очок з 9-ти можливих і в 12-те у своїй кар'єрі стала найсильнішою на планеті у цьому виді змагань.
Доповнення
У 1996 році українська шахістка отримала звання FIDE Women International Master (WIM).