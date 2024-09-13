Украинская разведка уничтожила цели в России дронами «Бобер»
Киев • УНН
ГУР МО Украины сообщило об успешных атаках на российские цели с помощью дронов-камикадзе UJ-26 «Бобер». Среди пораженных объектов - самолет А-50, истребитель Су-57 и РЛС «Воронеж».
Украинская разведка с помощью дронов уничтожила ряд целей в России. В частности с помощью беспилотников «Бобер». Об этом сообщили в ГУР МО Украины, передает УНН.
Детали
«А-50 в Таганроге, СУ-57, и гордость Путина - РЛС «Воронеж». Всех их объединяет одно: последнее, что они видели перед выходом из строя - бобров», - написали в ГУР.
В ведомстве рассказали, что применили для ударов по целям в России дроны-камикадзе UJ-26 «Бобер». Которые в руках бойцов украинской разведки уже более года успешно «кошмарят» врага на его же территории.
Украинский дрон «Бобер» - это ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения различных военных задач, в частности для ударов по важным целям в тылу противника. Он предназначен для проведения разведывательных операций, корректировки огня артиллерии и нанесения ударов по наземным объектам.
«Бобер» активно используют в военных действиях в Украине, в частности в контексте борьбы с российской агрессией. Этот дрон является частью новой генерации украинских беспилотников, что значительно повышает возможности ВСУ в войне.
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