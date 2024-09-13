Українська розвідка знищила цілі в Росії дронами "Бобер"
Київ • УНН
ГУР МО України повідомило про успішні атаки на російські цілі за допомогою дронів-камікадзе UJ-26 "Бобер". Серед уражених об'єктів - літак А-50, винищувач Су-57 та РЛС "Воронеж".
Українська розвідка за допомогою дронів знищила низку цілей у Росії. Зокрема за допомогою безпілотників "Бобер". Про це повідомили в ГУР МО України, передає УНН.
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"А-50 в Таганрозі, СУ-57, та гордість Путіна - РЛС "Воронеж". Усіх їх об’єднує одне: останнє, що вони бачили перед виходом з ладу - бобрів", - написали в ГУР.
У відомстві розповіли, що застосували для ударів по цілях у Росії дрони-камікадзе UJ-26 "Бобер". Які у руках бійців української розвідки вже понад рік успішно "кошмарять" ворога на його ж території.
Український дрон "Бобер" - це ударний безпілотний літальний апарат, розроблений для виконання різних військових завдань, зокрема для ударів по важливих цілях в тилу противника. Він призначений для проведення розвідувальних операцій, коригування вогню артилерії та нанесення ударів по наземних об'єктах.
"Бобер" активно використовують у військових діях в Україні, зокрема в контексті боротьби з російською агресією. Цей дрон є частиною нової генерації українських безпілотників, що значно підвищує можливості ЗСУ в війні.
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