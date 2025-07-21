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Украинская модель Мария Ковальчук заявила, что в Дубае ее избили российские мажоры и сын донецкого бизнесмена

Киев • УНН

 • 4746 просмотра

Украинская модель Мария Ковальчук утверждает, что ее избили в Дубае сыновья донецкого бизнесмена и российские мажоры после употребления алкоголя и наркотиков. Она получила травмы, которые указывают на сильное избиение или падение с высоты, и сейчас проходит реабилитацию в Норвегии.

Украинская модель Мария Ковальчук заявила, что в Дубае ее избили российские мажоры и сын донецкого бизнесмена

Украинская модель Мария Ковальчук утверждает, что стала жертвой жестокого избиения в Дубае со стороны компании молодых людей, среди которых - сыновья донецкого бизнесмена и российские мажоры. По ее словам, после употребления алкоголя и наркотиков они начали вести себя агрессивно и не позволяли ей покинуть номер, где проходила вечеринка, а когда она сбежала – догнали и нанесли увечья. Об этом Ковальчук сообщила в интервью, пишет УНН.

Детали

 Украинская модель Мария Ковальчук рассказала о трагическом инциденте, произошедшем с ней в Дубае. По ее словам, она познакомилась там с группой молодых людей, которые предложили ей помощь после того, как она пропустила свой рейс в Таиланд. Один из парней пообещал организовать перелет на частном самолете, который якобы принадлежал его отцу. До отлета компания предложила девушке разместиться в гостиничном номере и принять участие в вечеринке.

Как утверждает Мария, в номере находились братья Артем и Олег Папазовы – как выяснили журналисты, это были сыновья бизнесмена из Донецка, который сейчас проживает с семьей в ОАЭ и владеет несколькими компаниями. Вместе с ними были еще двое парней - Александр Лаптинский и Максим Крашенинников. Последний ушел раньше и, по словам модели, участия в дальнейших событиях не принимал. Также в номере находились две девушки - 19-летняя блогерша Александра Мерцалова и 16-летняя Милена Долганова.

Сначала, вспоминает Мария, атмосфера в компании была дружественной.

Мы поднялись в номер, общались, парни были полутрезвые, они приехали с вечеринки и в течение суток все было нормально. Мы обсуждали поездку в Таиланд. Я даже позвонила маме, говорю: все хорошо, здесь парни нормальные. В их присутствии позвонила, перестраховалась

- рассказывает Мария.

Впрочем, на второй день все изменилось, молодые люди начали вести себя агрессивно, употребляли алкоголь и наркотики.

"Пошли агрессивные толчки, в плечи. Они начали шутить: ты принадлежишь нам, мы будем делать что захотим. Они начали разбивать бутылки о пол, а потом забрали мои личные вещи и паспорт. А одна из девушек, Александра, надела мое платье и ушла в нем", - говорит Мария.

Поведение становилось все более неадекватным, и Ковальчук решила уйти. Однако, по ее словам, ей помешали - когда она попыталась позвать на помощь с балкона, ее силой затащили обратно в комнату.

Воспользовавшись моментом, Мария сумела сбежать и выбежала из отеля и спрятаться в недостроенном здании, однако двое из компании догнали ее.

"Я сидела на этаже и слышала голоса внизу. Слышала, что они где-то рядом. В момент у меня просто память оборвалась. Скорее всего был удар по голове. Следующая сцена – я помню, что просила о помощи авто, проезжавшее мимо", - рассказала модель.

Мария предполагает, что нападавшие либо сильно избили ее, либо сбросили с высоты, ведь травмы указывают на один из этих сценариев развития событий. Однако из-за шока она не помнит всех деталей. Сексуального насилия, по ее словам, не было - это также подтвердила медицинская экспертиза.

Сейчас Мария проходит длительную реабилитацию в Норвегии и временно передвигается на коляске.

Напомним

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук пропала без вести на восемь дней после того, как сообщила друзьям, что ее пригласили на вечеринку в отеле 9 марта. По данным нескольких украинских СМИ, на мероприятие она должна была прийти "с двумя мужчинами, которые представились представителями модельного бизнеса".

Модель сказала своей матери Анне, что останется ночевать у этих представителей, но впоследствии исчезла. В СМИ появлялась информация, что модель могла участвовать в вечеринке "Porta potty", на которой состоятельные мужчины якобы платят моделям большие деньги за участие в унизительных и позорных действиях. Однако местная полиция опровергла эти утверждения.

В конце концов девушку нашли травмированной в Дубае на обочине дороги и госпитализировали.

Девушка перенесла несколько сложных операций и некоторое время не могла говорить и, соответственно, рассказать, что с ней случилось.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Дубай
Норвегия
Донецк
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