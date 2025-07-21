Українська модель Марія Ковальчук заявила, що в Дубаї її побили російські мажори та син донецького бізнесмена

Українська модель Марія Ковальчук стверджує, що стала жертвою жорстокого побиття в Дубаї з боку компанії молодиків, серед яких - сини донецького бізнесмена та російські мажори. За її словами, після вживання алкоголю та наркотиків вони почали поводитися агресивно та не дозволяли їй залишити номер, де проходила вечірка, а коли вона втікла – наздогнали та спричинили каліцтва. Про це Ковальчук повідомила в інтерв'ю, пише УНН.

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Українська модель Марія Ковальчук розповіла про трагічний інцидент, що стався з нею в Дубаї. За її словами, вона познайомилася там з групою молодих людей, які запропонували їй допомогу після того, як вона пропустила свій рейс до Таїланду. Один із хлопців пообіцяв організувати переліт на приватному літаку, що начебто належав його батькові. До відльоту компанія запропонувала дівчині розміститися у готельному номері та взяти участь у вечірці.

Як стверджує Марія, в номері перебували брати Артем і Олег Папазови – як з'ясували журналісти, це були сини бізнесмена з Донецька, який наразі мешкає з родиною в ОАЕ та володіє кількома компаніями. Разом із ними були ще двоє хлопців - Олександр Лаптінський та Максим Крашенініков. Останній пішов раніше й, за словами моделі, участі у подальших подіях не брав. Також у номері знаходилися дві дівчини - 19-річна блогерка Олександра Мєрцалова та 16-річна Мілена Долганова.

Спочатку, згадує Марія, атмосфера в компанії була дружньою.

Ми піднялися до номера, спілкувалися, хлопці були напівтверезі, вони приїхали з вечірки й протягом доби все було нормально. Ми обговорювали поїздку до Таїланду. Я навіть подзвонила мамі, кажу: все добре, тут хлопці нормальні. У їхній присутності подзвонила, перестрахувалася - розповідає Марія.

Втім на другий день усе змінилося, молоді люди почали поводитися агресивно, вживали алкоголь та наркотики.

"Пішли агресивні поштовхи, у плечі. Вони почали жартувати: ти належиш нам, ми будемо робити що схочемо. Вони почали розбивати пляшки о підлогу, а потім забрали мої особисті речі й паспорт. А одна з дівчин, Олександра, вдягла мою сукню і пішла у ній", - каже Марія.

Поведінка ставала дедалі неадекватнішою, і Ковальчук вирішила піти. Проте, за її словами, їй завадили - коли вона спробувала покликати на допомогу з балкона, її силоміць затягнули назад до кімнати.

Скориставшись моментом, Марія зуміла втекти й вибігла з готелю і сховатися у недобудованій будівлі, однак двоє з компанії наздогнали її.

"Я сиділа на поверсі і чула голоси унизу. Чула, що вони десь поруч. У момент в мене просто пам'ять обірвалася. Скоріше за все був удар по голові. Наступна сцена – я пам'ятаю, що просила про допомогу авто, що проїздило повз", - розповіла модель.

Марія припускає, що нападники або сильно побили її, або скинули із висоти, адже травми вказують на один із цих сценаріїв розвитку подій. Проте через шок вона не пам’ятає всіх деталей. Сексуального насильства, за її словами, не було - це також підтвердила медична експертиза.

Наразі Марія проходить тривалу реабілітацію в Норвегії та тимчасово пересувається на візку.

Нагадаємо

20-річна українська модель Марію Ковальчук зникла безвісти на вісім днів після того, як повідомила друзям, що її запросили на вечірку в готелі 9 березня. За даними кількох українських ЗМІ, на захід вона мала прийти "з двома чоловіками, які представилися представниками модельного бізнесу".

Модель сказала своїй матері Анні, що залишиться ночувати у цих представників, але згодом зникла. В ЗМІ з'являлась інформація, що модель могла брати участь у вечірці "Porta potty", на якій заможні чоловіки нібито платять моделям великі гроші за участь у принизливих та ганебних діях. Проте місцева поліція спростувала ці твердження.

Зрештою дівчину знайшли травмованою в Дубаї на узбіччі дороги та ушпиталили.

Дівчина перенесла декілька складних операцій та деякий час не могла говорити та, відповідно розповісти, що із нею трапилося.