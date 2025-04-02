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Українська OnlyFans-модель Марія Ковальчук вийшла з коми після операції

Київ • УНН

 • 22787 перегляди

Українська OnlyFans-модель Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї з травмами після падіння, прийшла до тями після операції. Її стан стабільний, але потребує тривалого лікування.

Українська OnlyFans-модель Марія Ковальчук вийшла з коми після операції

Українська OnlyFans-модель Марія Ковальчук, яку знайшли у Дубаї із множинними травмами після загадкового падіння, прийшла до тями після складної операції.

Про це повідомили її друзі – повідомляє Dailymail, пише УНН.

Повідомляють, що вона все ще не може говорити, проте її життю нічого не загрожує. Дівчина потребуватиме тривалого часу на подальше лікування.

Вона перенесла кілька операцій після того, як її знайшли в критичному стані без паспорта, але зараз, за словами лікарів, її стан стабільний

- зазначає видання.

Подружка Марії Ангеліна Дорошенкова розповіла росзмі, що стан українки стабільний, але попереду на неї чекають ще дві складні операції.

Марія нарешті прийшла до тями. Нещодавня операція пройшла успішно, тепер ще дві

- сказала вона.

Водночас близькі Ковальчук не розголошують деталі того, що саме сталося із Марією. Мати дівчини заявила, що надасть офіційні коментарі лише після того, як буде завершене слідство.

Нагадаємо

20-річна українська модель Марію Ковальчук зникла безвісти на вісім днів після того, як повідомила друзям, що її запросили на вечірку в готелі 9 березня. За даними кількох українських ЗМІ, на захід вона мала прийти "з двома чоловіками, які представилися представниками модельного бізнесу".

Модель сказала своїй матері Анні, що залишиться ночувати у цих представників, але згодом зникла. В ЗМІ з'являлась інформація, що модель могла брати участь у вечірці "Porta potty", на якій заможні чоловіки нібито платять моделям великі гроші за участь у принизливих та ганебних діях.Проте місцева поліція спростувала ці твердження.

Зрештою дівчину знайшли травмованою в Дубаї на узбіччі дороги. Вона була ушпиталена та перебувала у вкрай важкому стані. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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