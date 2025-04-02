Украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук вышла из комы после операции

Украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае с множественными травмами после загадочного падения, пришла в себя после сложной операции.

Об этом сообщили ее друзья – сообщает Dailymail, пишет УНН.

Сообщается, что она все еще не может говорить, однако ее жизни ничего не угрожает. Девушке потребуется длительное время на дальнейшее лечение.

Она перенесла несколько операций после того, как ее нашли в критическом состоянии без паспорта, но сейчас, по словам врачей, ее состояние стабильное - отмечает издание.

Подружка Марии Ангелина Дорошенкова рассказала росСМИ, что состояние украинки стабильное, но впереди ее ждут еще две сложные операции.

Мария наконец пришла в себя. Недавняя операция прошла успешно, теперь еще две - сказала она.

В то же время близкие Ковальчук не разглашают детали того, что именно произошло с Марией. Мать девушки заявила, что предоставит официальные комментарии только после того, как будет завершено следствие.

Напомним

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук пропала без вести на восемь дней после того, как сообщила друзьям, что ее пригласили на вечеринку в отеле 9 марта. По данным нескольких украинских СМИ, на мероприятие она должна была прийти "с двумя мужчинами, которые представились представителями модельного бизнеса".

Модель сказала своей матери Анне, что останется ночевать у этих представителей, но впоследствии исчезла. В СМИ появлялась информация, что модель могла участвовать в вечеринке "Porta potty", на которой состоятельные мужчины якобы платят моделям большие деньги за участие в унизительных и позорных действиях. Однако местная полиция опровергла эти утверждения.

В конце концов девушку нашли травмированной в Дубае на обочине дороги. Она была госпитализирована и находилась в крайне тяжелом состоянии.