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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская фридайверка установила новый мировой рекорд на глубине 84 метра

Украинская фридайверка установила новый мировой рекорд на глубине 84 метра

Киев  •  УНН

 • 2172 просмотра

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Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге без ласт, достигнув глубины 84 метра. Спортсменка также установила национальный рекорд Украины в нырянии с моноластой - 107 метров.

Украинская фридайверка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд в фридайвинге. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

В последний день соревнований украинка превзошла собственный рекорд в дисциплине погружения без ласт с постоянным весом. 

На прошлой неделе Садурская уже достигла глубины 82 метра, но на этот раз ей покорилась новая высота - 84 метра, что является новым мировым рекордом. Это уже второй рекорд, установленный украинкой за две недели на этих соревнованиях. 

Кроме этого, Садурская продемонстрировала впечатляющий результат в дисциплине ныряние в моноласте с постоянным весом, преодолев глубину 107 метров. Этот результат стал новым национальным рекордом Украины. 

Пловец Андрей Трусов завоевал свое второе «золото» на паралимпиаде-20247 сент. 2024, 16:59 • 125476 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
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