Украинская фридайверка установила новый мировой рекорд на глубине 84 метра
Киев • УНН
Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвинге без ласт, достигнув глубины 84 метра. Спортсменка также установила национальный рекорд Украины в нырянии с моноластой - 107 метров.
Украинская фридайверка Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд в фридайвинге. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
В последний день соревнований украинка превзошла собственный рекорд в дисциплине погружения без ласт с постоянным весом.
На прошлой неделе Садурская уже достигла глубины 82 метра, но на этот раз ей покорилась новая высота - 84 метра, что является новым мировым рекордом. Это уже второй рекорд, установленный украинкой за две недели на этих соревнованиях.
Кроме этого, Садурская продемонстрировала впечатляющий результат в дисциплине ныряние в моноласте с постоянным весом, преодолев глубину 107 метров. Этот результат стал новым национальным рекордом Украины.
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