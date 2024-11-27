Украинская делегация провела важные встречи в Южной Корее. Умеров рассказал детали

Делегация Украины провела встречу с руководством Южной Кореи. Говорили об участии военных КНДР в войне против Украины, дополнительных вызовах безопасности и не только. Детали важной встречи сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

"... сегодня в составе украинской делегации в Сеуле провел встречи с Президентом Республики Корея Юн Сок Йолем, министром обороны Ким Ен Хэном и советником по вопросам национальной безопасности Чан Хо Джином. Cообщил о фактах участия 12-тысячного контингента военных из Северной Кореи в составе российской армии. Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины", - сообщил Умеров.

По его словам, для Республики Корея и действия представляют серьезную угрозу, ведь северокорейские войска получают опыт ведения боевых действий, что в будущем может создать дополнительные вызовы безопасности в регионе.

Умеров добавил, что вместе с президентом Юн Сок Йолем обсудили совместные шаги по усилению безопасности и стабильности.

"Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности для наших народов и регионов", - резюмировал глава Минобороны Украины.

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