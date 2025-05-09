Украине удалось вернуть с оккупированных территорий еще девятерых детей
Киев • УНН
В рамках инициативы Bring Kids Back UA удалось вернуть 9 детей. Среди спасенных есть ребята, которых заставляли петь гимн рф и проходить военную подготовку.
С временно оккупированных территорий вернули еще девять украинских детей. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины, операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA успешно вернули еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий
Согласно информации, среди возвращенных - 14-летний Дмитрий, чей дом был рядом с огневой позицией россиян, и семья жила под постоянные звуки стрельбы. В школе парня заставляли петь военные песни и метать гранаты, а часть его одноклассников отправили в военные лагеря, где их учили вагнеровцы.
Также вернули маленькую Екатерину, маму которой заставили оформить российский паспорт, иначе ей бы отказали в медицинской помощи во время сложных родов.
Еще один парень, 9-летний Стас, несмотря на угрозы и преследования со стороны учителей и фсб, отказался петь гимн рф и участвовать в милитаризованных мероприятиях.
С временно оккупированных территорий вернули еще 6 украинских детей02.05.25, 16:11 • 4228 просмотров