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Україні вдалося повернути з окупованих територій ще дев'ятьох дітей

Київ • УНН

 • 3442 перегляди

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 9 дітей. Серед врятованих є хлопці, яких змушували співати гімн рф та проходити військову підготовку.

Україні вдалося повернути з окупованих територій ще дев'ятьох дітей

З тимчасово окупованих територій повернули ще девʼятьох українських дітей. Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA успішно повернути ще девʼятьох українських дітей із тимчасово окупованих територій 

- повідомила Зарівна.

Згідно з інформацією, серед повернутих - 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці.

Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили у медичній допомозі під час складних пологів.

Ще один хлопець, 9-річний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і фсб, відмовився співати гімн рф і брати участь у мілітаризованих заходах.

З тимчасово окупованих територій повернули ще 6 українських дітей02.05.25, 16:11 • 4228 переглядiв

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