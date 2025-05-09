Україні вдалося повернути з окупованих територій ще дев'ятьох дітей
Київ • УНН
У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 9 дітей. Серед врятованих є хлопці, яких змушували співати гімн рф та проходити військову підготовку.
З тимчасово окупованих територій повернули ще девʼятьох українських дітей. Про це повідомила радниця з питань комунікацій Керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA успішно повернути ще девʼятьох українських дітей із тимчасово окупованих територій
Згідно з інформацією, серед повернутих - 14-річний Дмитро, чий будинок був поруч із вогневою позицією росіян, і родина жила під постійні звуки стрільби. У школі хлопця змушували співати військові пісні та метати гранати, а частину його однокласників відправили у військові табори, де їх вчили вагнерівці.
Також повернули маленьку Катерину, маму якої змусили оформити російський паспорт, інакше їй би відмовили у медичній допомозі під час складних пологів.
Ще один хлопець, 9-річний Стас, попри погрози та переслідування з боку вчителів і фсб, відмовився співати гімн рф і брати участь у мілітаризованих заходах.
З тимчасово окупованих територій повернули ще 6 українських дітей02.05.25, 16:11 • 4228 переглядiв