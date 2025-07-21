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Украине удалось вернуть подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя в рф во время оккупации - Ермак

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Украина вернула подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя в рф в 2022 году. Мальчик, разлученный с мамой более чем на три года, подвергался буллингу в российской школе из-за украинского происхождения.

Украине удалось вернуть подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя в рф во время оккупации - Ермак

В рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA Украине удалось вернуть из российской федерации подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя во время оккупации. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

В 2022 году парня принудительно вывезли в россию, разлучив его с мамой более чем на три года. Все это время родные с украинской стороны искали возможность вернуть его домой

- говорится в сообщении.

Ермак отметил, что в российской школе парень подвергался системному буллингу из-за украинского происхождения, что серьезно повлияло на его психологическое состояние.

Сегодня парень уже вместе с мамой в свободной Украине. Благодарен команде Украинской сети за права ребенка за помощь со спасением парня

- добавил Ермак.

Напомним

19 июля Украина вернула 11 детей в возрасте от 10 до 17 лет с временно оккупированных территорий и россии. Среди них пятеро родных братьев и сестер, которых вывезли в россию и оказывали давление российские органы опеки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Андрій Єрмак
Украина
Мариуполь
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