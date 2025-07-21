Україні вдалося повернути підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя до рф під час окупації - Єрмак
Київ • УНН
Україна повернула підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя до рф у 2022 році. Хлопець, розлучений з мамою на понад три роки, зазнавав булінгу в російській школі через українське походження.
У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з російської федерації підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя під час окупації. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
У 2022 році хлопця примусово вивезли до росії, розлучивши його з мамою на понад три роки. Увесь цей час рідні з української сторони шукали можливість повернути його додому
Єрмак зазначив, що у російській школі хлопець зазнавав системного булінгу через українське походження, що серйозно вплинуло на його психологічний стан.
Сьогодні хлопець уже разом із мамою у вільній Україні. Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу з порятунком хлопця
Нагадаємо
19 липня Україна повернула 11 дітей віком від 10 до 17 років з тимчасово окупованих територій та росії. Серед них п'ятеро рідних братів і сестер, яких вивезли до росії та чинили тиск російські органи опіки.