Украине удалось провести некоторые ротации войск на фронте и увеличить численность резервистов - Подоляк
Киев • УНН
Украина проводит ротацию войск и увеличивает резервы. россия несет большие потери, используя осужденных и иностранцев для пополнения рядов.
Украине удается проводить ротацию войск и увеличивать количество своих резервов, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии The Wall Street Journal. Как отмечает издание, россии на фронте тоже трудно, передает УНН.
Детали
Подоляк отметил, что в Украине ситуация улучшается, потому что удалось провести некоторые ротации войск на фронте и увеличить численность резервистов.
Украинские чиновники и военные аналитики отмечают, что россии также тяжело. Несмотря на масштабные усилия, российские войска не добились значительного прорыва.
По данным американских аналитиков, в сентябре российские войска пережили самый смертоносный месяц за всю войну. По оценкам западной разведки, потери составляли 1 200 убитых и раненых в день. Военные успехи достигаются в основном за счет дорогостоящих наземных атак пехотных подразделений, которые комплектуются осужденными, предлагающими помилование и зарплату, эквивалентную более чем 2000 долларов в месяц. россия пополняет свои ряды за счет постоянной вербовки иностранцев.
Поэтому как считает Подоляк, без большей поддержки Украины, война может затянуться на годы и в конечном итоге подорвать глобальный авторитет западных стран. Вынуждение Украины вести переговоры с позиции слабости не положит конец войне, сказал он, но поощрит путина к достижению его главной цели - полного контроля над Украиной.
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