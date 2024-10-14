Генштаб: 161 бой за сутки, самые активные вражеские атаки - на Кураховском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошел 161 бой, враг был наиболее активен на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 14 октября, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более 3700 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один важный объект врага.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:

На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.

На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, восемь раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

"Вражеская авиация нанесла 21 удар по Курской области, сбросив при этом 31 управляемую авиабомбу", - сообщили в Генштабе.

В то же время наши воины, как указали в Генштабе, продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За сутки ликвидировано 1260 оккупантов, общие потери достигли 670 190