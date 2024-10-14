Генштаб: 161 бой за сутки, самые активные вражеские атаки - на Кураховском направлении
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 161 боевое столкновение. Самые активные атаки врага были на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 39 атак противника возле нескольких населенных пунктов.
На фронте за прошедшие сутки произошел 161 бой, враг был наиболее активен на Кураховском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 14 октября, пишет УНН.
За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более 3700 обстрелов, из них 90 - из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один важный объект врага.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям такова:
На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.
На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении происходило три боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники отбили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.
На Времовском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.
На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, восемь раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.
На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.
"Вражеская авиация нанесла 21 удар по Курской области, сбросив при этом 31 управляемую авиабомбу", - сообщили в Генштабе.
В то же время наши воины, как указали в Генштабе, продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За сутки ликвидировано 1260 оккупантов, общие потери достигли 670 19014 октября 2024, 04:44 • 6230 просмотров