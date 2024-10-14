Генштаб: 161 бій за добу, найактивніші ворожі атаки - на Курахівському напрямку

На фронті минулої доби стався 161 бій, ворог найактивніший на Курахівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 14 жовтня, пише УНН.

Протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 53 авіаудари, скинувши 92 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3700 обстрілів, з них 90 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та ще один інший важливий об’єкт ворога.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками така:

На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку, за уточненою інформацією, ворог атакував 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку точилося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти атакували чотири рази неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 25 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 39 атак противника біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог двічі наступав поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі безуспішно намагались потіснити наші підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, вісім разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

"Ворожа авіація завдала 21 удар по Курській області, скинувши при цьому 31 керовану авіабомбу", - повідомили у Генштабі.

Водночас наші воїни, як вказали у Генштабі, продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

За добу ліквідовано 1260 окупантів, загальні втрати сягнули 670 190