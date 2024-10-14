Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів - Подоляк

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9736 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 21173 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 36985 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 50274 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 84281 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67711 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79669 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94270 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87484 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180775 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
51%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11853 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 7724 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 9452 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 6978 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 6444 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 36984 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180775 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336349 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270203 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380513 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 1296 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3188 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 50273 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18896 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24021 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів - Подоляк

Київ • УНН

 • 12675 перегляди

Україна проводить ротацію військ та збільшує резерви. росія зазнає великих втрат, використовуючи засуджених та іноземців для поповнення лав.

Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів - Подоляк

Україні вдається проводити ротацію військ та збільшувати кількість своїх резервів, заявив радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі The Wall Street Journal. Як зазначає видання, росії на фронті теж важко, передає УНН

Деталі

Подоляк зазначив, що в Україні ситуація покращується, тому що вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів. 

Українські чиновники і військові аналітики відзначають, що росії також важко. Незважаючи на масштабні зусилля, російські війська не домоглися значного прориву.

За даними американських аналітиків, у вересні російські війська пережили найбільш смертоносний місяць за всю війну. За оцінками західної розвідки, втрати становили 1 200 убитих і поранених на день. Військові успіхи досягаються в основному за рахунок дорогих наземних атак піхотних підрозділів, які комплектуються засудженими, які пропонують помилування і зарплату, еквівалентну більш ніж 2000 доларів на місяць. росія поповнює свої лави за рахунок постійного вербування іноземців.

Тому як вважає Подоляк, без більшої підтримки України, війна може затягнутися на роки і в кінцевому підсумку підірвати глобальний авторитет західних країн. Змушення України вести переговори з позиції слабкості не покладе край війни, сказав він, але заохотить путіна до досягнення його головної мети - повного контролю над Україною.

Генштаб: 161 бій за добу, найактивніші ворожі атаки - на Курахівському напрямку14.10.24, 08:25 • 17033 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Михайло Подоляк
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94