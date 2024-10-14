Україні вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів - Подоляк
Київ • УНН
Україна проводить ротацію військ та збільшує резерви. росія зазнає великих втрат, використовуючи засуджених та іноземців для поповнення лав.
Україні вдається проводити ротацію військ та збільшувати кількість своїх резервів, заявив радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в коментарі The Wall Street Journal. Як зазначає видання, росії на фронті теж важко, передає УНН.
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Подоляк зазначив, що в Україні ситуація покращується, тому що вдалося провести деякі ротації військ на фронті та збільшити чисельність резервістів.
Українські чиновники і військові аналітики відзначають, що росії також важко. Незважаючи на масштабні зусилля, російські війська не домоглися значного прориву.
За даними американських аналітиків, у вересні російські війська пережили найбільш смертоносний місяць за всю війну. За оцінками західної розвідки, втрати становили 1 200 убитих і поранених на день. Військові успіхи досягаються в основному за рахунок дорогих наземних атак піхотних підрозділів, які комплектуються засудженими, які пропонують помилування і зарплату, еквівалентну більш ніж 2000 доларів на місяць. росія поповнює свої лави за рахунок постійного вербування іноземців.
Тому як вважає Подоляк, без більшої підтримки України, війна може затягнутися на роки і в кінцевому підсумку підірвати глобальний авторитет західних країн. Змушення України вести переговори з позиції слабкості не покладе край війни, сказав він, але заохотить путіна до досягнення його головної мети - повного контролю над Україною.
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