Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США

Украина остается открытой для визита посланников президента США Дональда Трампа, а приглашение для американской стороны остается в силе. Параллельно Киев и Вашингтон работают над усилением документа по гарантиям безопасности. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина заинтересована в продолжении диалога с США и готова принять американских представителей, как только появится соответствующая готовность.

Мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность - отметил Тихий.

Работа над гарантиями безопасности продолжается

В МИД подчеркивают, что ключевым направлением сотрудничества между Украиной и США остается усиление документа о гарантиях безопасности.

Речь идет о совместной работе команд обоих государств, которая уже продолжается и имеет конкретные наработки.

У нас идет работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности. Открылись новые возможности сделать этот документ сильнее, в частности, с учетом развития событий на Ближнем Востоке и роли Украины в этих процессах - пояснил спикер МИД.

Он добавил, что эта работа была согласована ранее и сейчас активно продолжается на разных уровнях.

Контакты между сторонами не прекращаются

По словам Тихого, украинская и американская стороны находятся в постоянном контакте, а переговорный процесс не останавливается.

К нему привлечены представители различных государственных институтов, которые работают над согласованием позиций.

"Команды находятся на связи, работа продолжается. Это совместный процесс, и мы движемся вперед в подготовке этого документа", - отметил он.

Визит связан с дальнейшими договоренностями

В МИД подчеркивают, что возможный визит американских представителей напрямую связан с прогрессом в переговорах.

В частности, конкретные даты и формат контактов будут зависеть от результатов работы над документом.

"Я думаю, что после разработки этого документа мы увидим более точные планы относительно контактов между командами. Наше приглашение остается в силе, и мы будем рады видеть американских представителей в Киеве", - подытожил Тихий.

