Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
Киев • УНН
МИД подтвердил действие приглашения для представителей Трампа в Киев. Команды Украины и США совместно работают над укреплением документа по безопасности.
Украина остается открытой для визита посланников президента США Дональда Трампа, а приглашение для американской стороны остается в силе. Параллельно Киев и Вашингтон работают над усилением документа по гарантиям безопасности. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
По его словам, Украина заинтересована в продолжении диалога с США и готова принять американских представителей, как только появится соответствующая готовность.
Мы будем рады их приветствовать, когда будет такая готовность
Работа над гарантиями безопасности продолжается
В МИД подчеркивают, что ключевым направлением сотрудничества между Украиной и США остается усиление документа о гарантиях безопасности.
Речь идет о совместной работе команд обоих государств, которая уже продолжается и имеет конкретные наработки.
У нас идет работа между украинской и американской командами над усилением документа о гарантиях безопасности. Открылись новые возможности сделать этот документ сильнее, в частности, с учетом развития событий на Ближнем Востоке и роли Украины в этих процессах
Он добавил, что эта работа была согласована ранее и сейчас активно продолжается на разных уровнях.
Контакты между сторонами не прекращаются
По словам Тихого, украинская и американская стороны находятся в постоянном контакте, а переговорный процесс не останавливается.
К нему привлечены представители различных государственных институтов, которые работают над согласованием позиций.
"Команды находятся на связи, работа продолжается. Это совместный процесс, и мы движемся вперед в подготовке этого документа", - отметил он.
Визит связан с дальнейшими договоренностями
В МИД подчеркивают, что возможный визит американских представителей напрямую связан с прогрессом в переговорах.
В частности, конкретные даты и формат контактов будут зависеть от результатов работы над документом.
"Я думаю, что после разработки этого документа мы увидим более точные планы относительно контактов между командами. Наше приглашение остается в силе, и мы будем рады видеть американских представителей в Киеве", - подытожил Тихий.
