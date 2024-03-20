Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поддержку Формулы мира и развитие двусторонних отношений. Президент отметил, что Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пост Зеленского в соцсетях и Офис Президента.

Детали

Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь и активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников.

Также отметил, что Украине важно, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели в ближайшее время.

Украина заинтересована в усилении торгово-экономических отношений с Индией, в частности в аграрном экспорте, в сотрудничестве в авиационной отрасли и торговле фармацевтической и промышленной продукцией - заявил Зеленский.

Также Президент указал, что Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения.

Дополнение

По данным Reuters, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Индию на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой для украинского "мирного плана".