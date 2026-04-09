Украина вряд ли вступит в НАТО в ближайшее время – Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО заявил об отсутствии предпосылок для быстрого членства Украины. Альянс сейчас сосредоточен на анализе опыта войны и укреплении обороны.
Вопрос вступления Украины в НАТО пока остается сложным с политической точки зрения, поэтому быстрого решения ожидать не стоит. В то же время Альянс активно анализирует опыт российско-украинской войны для дальнейшего усиления коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии в Институте Рональда Рейгана, передает УНН.
По словам Рютте, тема членства Украины в НАТО остается на повестке дня, однако пока нет политических предпосылок для ее быстрой реализации.
"Не думаю, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время", – заявил он.
Генсек пояснил, что главной преградой являются именно политические факторы, а не военные или технические критерии. При этом Альянс продолжает поддерживать Украину и одновременно анализирует опыт полномасштабной войны.
Он отметил, что война России против Украины уже существенно повлияла на подходы НАТО к безопасности, обороне и военному планированию. В частности, речь идет о переоценке роли современных технологий, беспилотных систем и адаптивности армий к новым типам угроз.
По словам Рютте, эти выводы используются для укрепления обороноспособности Альянса и подготовки к потенциальным будущим вызовам.
В то же время он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО остается неизменной, несмотря на сложность политических решений относительно членства.
