Украина возобновляет консульство в словацком Прешове спустя 11 лет
Киев • УНН
Украина возобновляет работу Генерального консульства в Прешове, Словакия, после 11-летнего перерыва. Торжественное открытие состоится 5 декабря с участием глав МИД обеих стран.
В Словакии после 11 лет перерыва возобновляют работу генерального консульства Украины в Пряшеве, сообщает TASR со ссылкой на МИД Словакии, пишет УНН.
Детали
"Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига торжественно откроют Генеральное консульство Украины в Пряшеве в пятницу, 5 декабря", - говорится в сообщении.
Мероприятие предусматривает торжественное открытие таблички с надписью Генеральное консульство Украины в Пряшеве в 13 часов по местному времени.
Программа мероприятия, как указано, также будет включать совместную двустороннюю встречу глав МИД обеих стран.
Справка
Генеральное консульство Украины в Пряшеве прекратило работу в ноябре 2014 года.