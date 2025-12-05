Украина возобновляет консульство в словацком Прешове спустя 11 лет

В Словакии после 11 лет перерыва возобновляют работу генерального консульства Украины в Пряшеве, сообщает TASR со ссылкой на МИД Словакии, пишет УНН.

Детали

"Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига торжественно откроют Генеральное консульство Украины в Пряшеве в пятницу, 5 декабря", - говорится в сообщении.

Мероприятие предусматривает торжественное открытие таблички с надписью Генеральное консульство Украины в Пряшеве в 13 часов по местному времени.

Программа мероприятия, как указано, также будет включать совместную двустороннюю встречу глав МИД обеих стран.

Справка

Генеральное консульство Украины в Пряшеве прекратило работу в ноябре 2014 года.