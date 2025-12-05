Україна відновлює консульство у словацькому Пряшеві через 11 років

$42.180.02
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 10779 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 14443 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 18854 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 14731 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 10086 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 10404 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 15:01 • 47199 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 37957 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:12 • 48766 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 55111 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умєров
Тімур Міндіч
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Сіверськ
Дніпропетровська область
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 4816 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 17831 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 31669 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 32362 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 76897 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The New York Times
FIFA (серія відеоігор)

Україна відновлює консульство у словацькому Пряшеві через 11 років

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Україна відновлює роботу Генерального консульства у Пряшеві, Словаччина, після 11-річної перерви. Урочисте відкриття відбудеться 5 грудня за участю глав МЗС обох країн.

Україна відновлює консульство у словацькому Пряшеві через 11 років

У Словаччині після 11 років перерви відновлюють роботу генерального консульства України у Пряшеві, повідомляє TASR з посиланням на МЗС Словаччини, пише УНН.

Деталі

"Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Юрай Бланар та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга урочисто відкриють Генеральне консульство України в Пряшові у п'ятницю, 5 грудня", - ідеться у повідомленні.

Захід передбачає урочисте відкриття таблички з написом Генеральне консульство України в Пряшові о 13 годині за місцевим часом.

Програма заходу, як вказано, також включатиме спільну двосторонню зустріч голів МЗС обох країн.

Довідково

Генеральне консульство України в Пряшеві припинило роботу у листопаді 2014 року.

Юлія Шрамко

ПолітикаНаші за кордоном
Дипломатка
Словаччина
Україна