Україна відновлює консульство у словацькому Пряшеві через 11 років

У Словаччині після 11 років перерви відновлюють роботу генерального консульства України у Пряшеві, повідомляє TASR з посиланням на МЗС Словаччини, пише УНН.

Деталі

"Міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Юрай Бланар та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга урочисто відкриють Генеральне консульство України в Пряшові у п'ятницю, 5 грудня", - ідеться у повідомленні.

Захід передбачає урочисте відкриття таблички з написом Генеральне консульство України в Пряшові о 13 годині за місцевим часом.

Програма заходу, як вказано, також включатиме спільну двосторонню зустріч голів МЗС обох країн.

Довідково

Генеральне консульство України в Пряшеві припинило роботу у листопаді 2014 року.