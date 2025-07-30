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Украина способна увеличить производство оружия до 50%: Шмыгаль объявил о новой стратегии

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль напомнил, что публичная задача от президента Зеленского – увеличить до 50% производство собственного оружия. Шмыгаль подтвердил, что возможности украинских производителей растут и объявил о запуске Defence City - это один из элементов, который позволит Украине масштабировать производство собственного оружия до соответствующих процентов.

Украина способна увеличить производство оружия до 50%: Шмыгаль объявил о новой стратегии

Украина запускает масштабную реформу оборонной сферы. Государство планирует производить половину необходимого вооружения собственными силами, создавать совместные предприятия с партнерами. Есть намерения привлечь триллион гривен на безопасность и армию.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на интервью Дениса Шмыгаля для BBC News Украина.

Детали

Важная публичная задача от президента – увеличить до 50% производство собственного оружия – от дронов-перехватчиков до артиллерии и бронированных автомобилей

- подчеркнул министр обороны.

Сейчас Украина осуществляет аудит всех международных договоренностей в рамках подписанных 28 соглашений по безопасности, включая обязательства, достигнутые на встречах в формате "Рамштайн".

Также формируется новый механизм привлечения ресурсов от партнеров в рамках концепции 5% вклада в НАТО. Одна из задач Президента — довести долю отечественного производства оружия до 50%. Сегодня 40% закупок осуществляются у украинских производителей, и их способность растет.

В 2024 году на сектор безопасности и обороны в бюджете предусмотрено около 700 миллиардов гривен, еще 300 миллиардов было мобилизовано дополнительно. Для этого происходит объединение Министерства обороны и Министерства стратегических отраслей промышленности.

Правительство запускает инициативу Defence City — новую экосистему для масштабного развития оборонных технологий в Украине.

Кроме того, президентские инициативы "Стройте с Украиной" и "Стройте в Украине" будут стимулировать создание совместных предприятий в стране. Еще одно направление — создание заводов за пределами Украины в партнерстве с европейскими компаниями.

По словам министра, такая модель позволит передавать до 80% произведенной продукции украинским Вооруженным силам, а остальное будет храниться в стране-партнере.

Мы можем говорить о том, что, например, 80% произведенного передается Украине, 20% ставится на склады страны расположения предприятия. Это может быть такой договоренностью win-win

- отметил Шмыгаль.

Напомним

Недавно стало известно, что Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства, и внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.

Лилия Подоляк

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