Украина способна увеличить производство оружия до 50%: Шмыгаль объявил о новой стратегии

Новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль напомнил, что публичная задача от президента Зеленского – увеличить до 50% производство собственного оружия. Шмыгаль подтвердил, что возможности украинских производителей растут и объявил о запуске Defence City - это один из элементов, который позволит Украине масштабировать производство собственного оружия до соответствующих процентов.