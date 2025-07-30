Украина способна увеличить производство оружия до 50%: Шмыгаль объявил о новой стратегии
Киев • УНН
Новоназначенный министр обороны Украины Денис Шмыгаль напомнил, что публичная задача от президента Зеленского – увеличить до 50% производство собственного оружия. Шмыгаль подтвердил, что возможности украинских производителей растут и объявил о запуске Defence City - это один из элементов, который позволит Украине масштабировать производство собственного оружия до соответствующих процентов.
Украина запускает масштабную реформу оборонной сферы. Государство планирует производить половину необходимого вооружения собственными силами, создавать совместные предприятия с партнерами. Есть намерения привлечь триллион гривен на безопасность и армию.
Об этом пишет УНН, ссылаясь на интервью Дениса Шмыгаля для BBC News Украина.
Детали
Важная публичная задача от президента – увеличить до 50% производство собственного оружия – от дронов-перехватчиков до артиллерии и бронированных автомобилей
Сейчас Украина осуществляет аудит всех международных договоренностей в рамках подписанных 28 соглашений по безопасности, включая обязательства, достигнутые на встречах в формате "Рамштайн".
Также формируется новый механизм привлечения ресурсов от партнеров в рамках концепции 5% вклада в НАТО. Одна из задач Президента — довести долю отечественного производства оружия до 50%. Сегодня 40% закупок осуществляются у украинских производителей, и их способность растет.
В 2024 году на сектор безопасности и обороны в бюджете предусмотрено около 700 миллиардов гривен, еще 300 миллиардов было мобилизовано дополнительно. Для этого происходит объединение Министерства обороны и Министерства стратегических отраслей промышленности.
Правительство запускает инициативу Defence City — новую экосистему для масштабного развития оборонных технологий в Украине.
Кроме того, президентские инициативы "Стройте с Украиной" и "Стройте в Украине" будут стимулировать создание совместных предприятий в стране. Еще одно направление — создание заводов за пределами Украины в партнерстве с европейскими компаниями.
По словам министра, такая модель позволит передавать до 80% произведенной продукции украинским Вооруженным силам, а остальное будет храниться в стране-партнере.
Мы можем говорить о том, что, например, 80% произведенного передается Украине, 20% ставится на склады страны расположения предприятия. Это может быть такой договоренностью win-win
Напомним
Недавно стало известно, что Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект, который вводит ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства, и внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.