Україна здатна збільшити виробництво зброї до 50%: Шмигаль оголосив про нову стратегію

Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль нагадав, що публічне завдання від президента Зеленського – збільшити до 50% виробництво власної зброї. Шмигаль підтвердив, що спроможність українських виробників зростає і оголосив про запуск Defence City - це один з елементів, який дозволить Україні масштабувати виробництво власної зброї до відповідних відсотків.