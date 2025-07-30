Україна здатна збільшити виробництво зброї до 50%: Шмигаль оголосив про нову стратегію
Київ • УНН
Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль нагадав, що публічне завдання від президента Зеленського – збільшити до 50% виробництво власної зброї. Шмигаль підтвердив, що спроможність українських виробників зростає і оголосив про запуск Defence City - це один з елементів, який дозволить Україні масштабувати виробництво власної зброї до відповідних відсотків.
Україна запускає масштабну реформу оборонної сфери. Держава планує виробляти половину необхідного озброєння власними силами, створювати спільні підприємства з партнерами. Є наміри залучити трильйон гривень на безпеку та армію.
Про це пише УНН, посилаючись на інтерв’ю Дениса Шмигаля для BBC News Україна.
Деталі
Важливе публічне завдання від президента – збільшити до 50% виробництво власної зброї - від дронів-перехоплювачів до артилерії та броньованих автомобілів
Зараз Україна здійснює аудит усіх міжнародних домовленостей у рамках підписаних 28 безпекових угод, включаючи зобов’язання, досягнуті на зустрічах у форматі "Рамштайн".
Також формується новий механізм залучення ресурсів від партнерів у рамках концепції 5% внеску в НАТО.Одне з завдань Президента — довести частку вітчизняного виробництва зброї до 50%. Сьогодні 40% закупівель здійснюються в українських виробників, і їхня спроможність зростає.
У 2024 році на сектор безпеки й оборони в бюджеті передбачено близько 700 мільярдів гривень, ще 300 мільярдів було мобілізовано додатково.Задля цього відбувається об’єднання Міністерства оборони та Міністерства стратегічних галузей промисловості.
Уряд запускає ініціативу Defence City — нову екосистему для масштабного розвитку оборонних технологій в Україні.
Крім того, президентські ініціативи "Будуйте з Україною" та "Будуйте в Україні" стимулюватимуть створення спільних підприємств у країні. Ще один напрям — створення заводів за межами України у партнерстві з європейськими компаніями.
За словами міністра, така модель дозволить передавати до 80% виробленої продукції українським Збройним силам, а решта зберігатиметься в країні-партнері.
Ми можемо говорити про те, що, наприклад, 80% виробленого передається Україні, 20% ставиться на склади країни розташування підприємства. Це може бути такою домовленістю win-win
Нагадаємо
Нещодавно стало відомо, що Зеленський підписав євроінтеграційний законопроєкт, який запроваджує низку інструментів для спрощення роботи мехінізму державно-приватного партнерства, і впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями.