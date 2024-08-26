Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

Вследствие ракетной атаки РФ объемы импорта электроэнергии увеличатся - «Укрэнерго» Из-за сегодняшней атаки Украина, вероятно, увеличит объемы импорта электроэнергии в сентябре.

Об этом сообщил член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко, во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Скорее всего, на сентябрь объемы импорта электроэнергии увеличатся, из-за сегодняшней атаки - сказал Бойко.

Он рассказал, что на данный момент Украина может импортировать 1700 МВт. «Могу подтвердить ранее анонсы, о том, что ведется активная работа по расширению этого коридора и мы ожидаем его увеличения ближе к холодному времени года», - добавил он.

Напомним,

Российские войска осуществили массированную ракетную атаку на энергетические объекты по всей Украине. Введен режим экстренных отключений электроэнергии, ситуация сложная, энергетики работают над ликвидацией последствий ударов.