Україна збільшить імпорт електроенергії через ракетну атаку рф
Київ • УНН
Через ракетну атаку РФ Україна ймовірно збільшить обсяги імпорту електроенергії у вересні. Наразі країна може імпортувати 1700 МВт, ведеться робота з розширення цього коридору.
Внаслідок ракетної атаки рф обсяги імпорту електроенергії збільшаться - "Укренерго" Через сьогоднішню атаку Україна, ймовірно, збільшить обсяги імпорту електроенергії у вересні.
Про це повідомив член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Швидше за все, на вересень обсяги імпорту електроенергії збільшаться, через сьогоднішню атаку
Він розповів, що на даний момент Україна може імпортувати 1700 МВт. "Можу підтвердити раніше анонси, про те, що ведеться активна робота з розширення цього коридору і ми очікуємо його збільшення ближче до холодної пори року", - додав він.
Нагадаємо
Російські війська здійснили масовану ракетну атаку на енергетичні об'єкти по всій Україні. Введено режим екстрених відключень електроенергії, ситуація складна, енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів.