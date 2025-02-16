Украина установила исторический рекорд на зимнем ЕЮОФ-2025 в Грузии
Киев • УНН
Сборная Украины заняла 4 место на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2025 в Грузии. Команда завоевала 5 медалей, включая золото Марии Хохелько в шорт-треке и победы в биатлоне и фигурном катании.
Юные олимпийцы заняли 4 место в общекомандном зачете и завоевали 5 медалей. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.
Детали
Сборная Украины завершила выступление на Европейском юношеском олимпийском фестивале-2025 в Грузии с лучшим в истории результатом нашей команды на зимних ЕЮОФ
Мультимедалисткой соревнований, получив золото и две бронзы в шорт-треке, стала Мария Хохелько.
Чемпионами стали биатлонный дуэт Виктория Хвостенко и Тарас Тарасюк и фигурист Егор Курцев.
Также пять раз украинцы были в шаге от пьедестала, заняв четвертые места.
Украинец установил рекорд трассы по санному спорту на этапе Кубка Наций17.01.25, 23:06 • 38610 просмотров