Україна встановила історичний рекорд на зимовому ЄЮОФ-2025 у Грузії
Київ • УНН
Збірна України посіла 4 місце на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у Грузії. Команда здобула 5 медалей, включаючи золото Марії Хохелько в шорт-треку та перемоги в біатлоні й фігурному катанні.
Юні олімпійці посіли 4 місце у загальнокомандному заліку та завоювали 5 медалей. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.
Деталі
Збірна України завершила виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у Грузії з найкращим в історії результатом нашої команди на зимових ЄЮОФ
Мультимедалісткою змагань, здобувши золото та дві бронзи у шорт-треку, стала Марія Хохелько.
Чемпіонами стали біатлонний дует Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк і фігурист Єгор Курцев.
Також пʼять разів українці були за крок від пʼєдесталу, посівши четверті місця.
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