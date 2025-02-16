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Україна встановила історичний рекорд на зимовому ЄЮОФ-2025 у Грузії

Київ • УНН

 • 40142 перегляди

Збірна України посіла 4 місце на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у Грузії. Команда здобула 5 медалей, включаючи золото Марії Хохелько в шорт-треку та перемоги в біатлоні й фігурному катанні.

Юні олімпійці посіли 4 місце у загальнокомандному заліку та завоювали 5 медалей. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.

Деталі

Збірна України завершила виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у Грузії з найкращим в історії результатом нашої команди на зимових ЄЮОФ

- ідеться у повідомленні. 

Мультимедалісткою змагань, здобувши золото та дві бронзи у шорт-треку, стала Марія Хохелько.

Чемпіонами стали біатлонний дует Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк і фігурист Єгор Курцев.

Також пʼять разів українці були за крок від пʼєдесталу, посівши четверті місця.

Українець встановив рекорд траси з санного спорту на етапі Кубка Націй 17.01.25, 23:06 • 38876 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Спорт
ukrainaУкраїна
hruziia-krainaГрузія

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