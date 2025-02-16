Україна встановила історичний рекорд на зимовому ЄЮОФ-2025 у Грузії

Юні олімпійці посіли 4 місце у загальнокомандному заліку та завоювали 5 медалей. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.

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Збірна України завершила виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2025 у Грузії з найкращим в історії результатом нашої команди на зимових ЄЮОФ - ідеться у повідомленні.

Мультимедалісткою змагань, здобувши золото та дві бронзи у шорт-треку, стала Марія Хохелько.

Чемпіонами стали біатлонний дует Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк і фігурист Єгор Курцев.

Також пʼять разів українці були за крок від пʼєдесталу, посівши четверті місця.

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