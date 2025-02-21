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Украина существенно увеличивает импорт газа из Европы из-за российских атак на инфраструктуру - Reuters

Украина существенно увеличивает импорт газа из Европы из-за российских атак на инфраструктуру - Reuters

Киев  •  УНН

 • 12499 просмотра

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Из-за российских ракетных ударов добыча газа в Украине упала. Для компенсации потерь планируется импортировать 800 млн кубометров газа из Европы в феврале-марте.

Украина планирует в феврале-марте импортировать из Европы около 800 млн кубометров газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в украинской энергетической отрасли, пишет УНН.

Детали

По словам собеседника издания, на такой шаг Киев вынужден пойти, чтобы компенсировать падение добычи собственного "голубого топлива" на 40%.

"В этом отопительном сезоне мы могли бы обойтись без импорта, но атаки на производство заставляют нас импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи", - отметил чиновник.

СМИ напоминает, что основные газодобывающие мощности Украины являются уязвимыми к атакам россии, поскольку они расположены в прифронтовой Харьковской и соседней Полтавской областях.

"Украина имеет низкие запасы газа в хранилищах, но с запланированным импортом и собственной добычей газа она сможет прожить отопительный сезон. (...) Пока непонятно, сколько газа можно будет импортировать после марта, поскольку это будет зависеть от уровня местной добычи, на который непосредственно повлияет интенсивность российских ракетных атак", - отметил источник.

Напомним

Накануне ночью российские войска осуществили массированный ракетно-дронный удар по газовой инфраструктуре Украины. В частности, были повреждены производственные мощности, ведутся работы для стабилизации газоснабжения.

Нафтогаз заявляет, что делает все для "спокойного" отопительного сезона, несмотря на атаки рф: необходимые объемы газа импортируются15.02.25, 10:15 • 57686 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаЭкономика
naftogazНафтогаз
reutersReuters
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