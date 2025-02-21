Україна суттєво збільшує імпорт газу з Європи через російські атаки на інфраструктуру - Reuters

Україна планує у лютому-березні імпортувати з Європи близько 800 млн кубометрів газу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в українській енергетичній галузі, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовника видання, на такий крок Київ змушений піти, щоб компенсувати падіння видобутку власного "блакитного палива" на 40%.

"Цього опалювального сезону ми могли б обійтися без імпорту, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", - зазначив посадовець.

ЗМІ нагадує, що основні газовидобувні потужності України є вразливими до атак росії, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській та сусідній Полтавській областях.

"Україна має низькі запаси газу в сховищах, але з запланованим імпортом і власним видобутком газу вона зможе прожити опалювальний сезон. (...) Поки що незрозуміло, скільки газу можна буде імпортувати після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо вплине інтенсивність російських ракетних атак", - зазначило джерело.

Нагадаємо

Напередодні вночі російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України. Зокрема, було пошкоджено виробничі потужності, ведуться роботи для стабілізації газопостачання.

Нафтогаз запевнив, що робить все для "спокійного" опалювального сезону попри атаки рф: необхідні обсяги газу імпортує