Украина стремится углубить отношения с Латинской Америкой - глава МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с главой МИД Парагвая. Он пригласил Рубена Лескано на министерскую конференцию по человеческому измерению в Канаде, посвященную Формуле мира.
Глава МИД Андрей Сибига созвонился с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано. Глава украинского дипломатического ведомства пригласил Лескано на министерскую конференцию по человеческому измерению в Канаде, которая будет посвящена Формуле мира, передает УНН.
"Провел разговор с Рубеном Рамиресом Лескано и поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и присоединение к коммюнике Саммита мира.
Пригласил своего коллегу на министерскую конференцию по человеческому измерению в Канаде. Украина заинтересована в углублении отношений со странами Латинской Америки", - отметил глава МИД Украины.
Дополнение
Министерская конференции по человеческому измерению состоится в Канаде в конце октября. Она будет посвящена четвертому пункту Формулы мира - "Освобождение всех заключенных и депортированных лиц".
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