Україна прагне поглибити відносини з Латинською Америкою - глава МЗС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з очільником МЗС Парагваю. Він запросив Рубена Лескано на міністерську конференцію з людського виміру в Канаді, присвячену Формулі миру.
Голова МЗС Андрій Сибіга зідзвонився з міністром закордонних справ Парагваю Рубеном Раміресом Лескано. Очільник українського дипломатичного відомства запросив Лескано на міністерську конференцію з людського виміру в Канаді, яка буде присвячена Формулі миру, передає УНН.
"Провів розмову з Рубеном Раміресом Лескано та подякував Парагваю за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та приєднання до комюніке Саміту миру.
Запросив свого колегу на міністерську конференцію з людського виміру в Канаді. Україна зацікавлена у поглибленні відносин з країнами Латинської Америки", – зазначив глава МЗС України.
Доповнення
Міністерська конференції з людського виміру відбудеться в Канаді наприкінці жовтня. Вона буде присвячена четвертому пункту Формули миру – "Звільнення всіх ув’язнених і депортованих осіб".
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