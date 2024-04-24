Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  9569 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  103029 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  102082 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  103405 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  102382 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100996 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136695 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157477 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154072 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153988 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Новости по теме
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Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

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Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

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Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

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Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США

Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США

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Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно

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Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

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"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках

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Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

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Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

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Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  188391 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  229433 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  492785 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  409903 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  455580 просмотра

Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

Украина планирует создать единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО, модернизировать тактическую медицину, обновить подготовку и учесть боевой опыт украинских медиков с 2014 года.

Война •   •  3408 просмотра
Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный проект Закона "Об обращениях граждан", направленный на усовершенствование законодательства об обращениях граждан и приведение его в соответствие с Законом "Об административной процедуре".

политика •   •  3228 просмотра
Парламент принял законопроект, который упростит рассмотрение петиций и обращений граждан

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью.

Война •   •  4212 просмотра
Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Украинец пытался нелегально попасть в Молдову, переплыв на надувном матрасе через Днестр, но был спасен пограничниками.

Криминал и ЧП •   •  3612 просмотра
Боролся с течением Днестра, направляясь в Молдову на матрасе: нарушителя спасли пограничники

Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

российская армия нанесла ракетный удар по пригороду Сум, все необходимые службы работают на месте происшествия для оценки последствий.

Война •   •  5239 просмотра
Оккупанты ударили ракетой по пригороду Сум: на месте работают все необходимые службы

Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Украина приостановила консульское обслуживание мужчин за рубежом, назвав это справедливым, поскольку, по словам министра иностранных дел Кулебы, "ребята в окопах очень устали", а некоторые "сидят в ресторанах".

Наши за границей •   •  4986 просмотра
Кулеба назвал справедливостью решение о приостановлении предоставления консульских услуг мужчинам за рубежом

Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с делегацией Конгресса США в Киеве, где обсудил насущные потребности в военной помощи, динамику боевых действий и прогресс Украины в освобождении оккупированных территорий от россии.

Война •   •  6580 просмотра
Умеров обсудил насущные потребности ВСУ с делегацией Конгресса США

Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно

Заместитель министра обороны россии тимур иванов был арестован за государственную измену после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило доступ к его конфиденциальной информации из-за кибератаки.

Война •   •  7036 просмотра
Задержание заместителя шойгу иванова стало возможным благодаря ГУР: что известно

Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

Украина нашла семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые могут быть переданы партнерами: один из них был обещан Германией, еще четыре находятся на стадии переговоров, и еще два находятся в "поле зрения" Украины.

политика •   •  6654 просмотра
Украина ведет переговоры с партнерами о получении еще четырех ПВО Patriot - глава МИД

"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках

В оккупированном Крыму библиотеки получили указания изъять книги, в которых упоминается о Голодоморе, украинской освободительной борьбе, деятельности крымских татар, а также литературу с украинской символикой, например трезубец, поскольку российские власти считают их "нацистскими".

Война •   •  6782 просмотра
"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках