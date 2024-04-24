Украина создаст единую систему помощи раненым на основе стандартов НАТО и боевого опыта

В Украине будет создана единая система помощи раненым. Об этом сообщило Министерство обороны, передает УНН.

Детали

Среди ключевых изменений - модернизация тактической медицины, обновление подготовки по принципам доказательности и переход на новый уровень образования с использованием лучших международных практик.

Также планируется использовать стандарты НАТО, чтобы система медицинской помощи раненым им соответствовала.

Разработка системы также будет базироваться на боевом опыте украинских медиков, которые с 2014 года находятся на передовой - добавили в сообщении.

Участие в обсуждении инициативы приняли представители МОУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также общественные организации и боевые медики.

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации