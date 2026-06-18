Украина рассчитывает на открытие еще пяти переговорных кластеров с ЕС – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ожидании дальнейшего продвижения в переговорах после открытия первого кластера. Он поблагодарил лидеров ЕС за единодушие и анонсировал обсуждение следующих пяти кластеров.
После открытия первого переговорного кластера в рамках процесса вступления в Европейский Союз Украина ожидает дальнейшего прогресса в переговорах. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил перед началом заседания Европейского совета, сообщает УНН.
Глава государства назвал открытие первого кластера важным этапом на пути евроинтеграции и поблагодарил страны-члены ЕС за поддержку.
"Для нас это действительно большой момент. Первый кластер был открыт. Благодарю всех лидеров за единодушие. Единодушие – это великая вещь", – отметил Зеленский.
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Президент подчеркнул, что уже в ближайшее время стороны будут обсуждать открытие следующих разделов переговорного процесса.
"Первый кластер – уже открыт. Сегодня мы, безусловно, будем говорить еще о пяти очень важных, исторических для Украины шагах – открытии следующих пяти кластеров", – подчеркнул глава государства.
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Напомним
Как сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта, начало переговоров по первому кластеру о вступлении Украины в Европейский Союз является важным этапом на пути к полноправному членству.