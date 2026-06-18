Европа должна и впредь поддерживать Украину, чтобы сохранить ее оборону – заместитель главы Пентагона

Поддержка Украины со стороны европейских союзников остается критически важной для сдерживания российской агрессии и сохранения обороноспособности страны. Об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По его словам, политика Вашингтона по передаче большей ответственности за поддержку Украины европейским союзникам уже дала положительные результаты.

В течение последнего года европейские союзники взяли на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины. Они взяли ответственность за финансовую помощь Украине, а также за поставки собственного вооружения

Он напомнил, что Соединенные Штаты продолжают способствовать обеспечению Украины оружием через инициативу президента Дональда Трампа PURL, в рамках которой европейские страны закупают американское вооружение для украинской армии.

Мы готовы поставлять вооружение, закупленное Европой для обороны Украины через инициативу президента Трампа PURL. Союзники уже внесли значительный вклад в этот пример практического трансатлантического сотрудничества

По его убеждению, передача основной роли Европе совпала с сохранением устойчивости украинской обороны.

Этот переход ответственности к Европе не только состоялся, но и сопровождался эффективной обороной Украины. Ситуация Украины даже улучшилась

Он добавил, что украинские силы не только удерживают линию фронта, но и улучшают свои позиции на отдельных направлениях.

Украина смогла удержать фронт и даже улучшить свое положение в некоторых районах, продолжая создавать условия для прочного мира, основанного на понимании россией того, что продолжение этой войны не только заслуживает осуждения, но и не принесет москве никакой выгоды