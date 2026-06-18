Украина заслуживает открытия переговорных кластеров, летом ЕС может открыть новые – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Украину с открытием первого переговорного кластера по вступлению в Европейский Союз и выразила надежду на дальнейший прогресс уже в ближайшие месяцы. Об этом она заявила перед заседанием Европейского совета, передает УНН.

По словам главы Еврокомиссии, открытие первого кластера стало результатом значительных усилий Украины на пути реформ.

Я хочу присоединиться к тем, кто приветствует Украину с открытием первого кластера. Это большой шаг вперед. Поздравляю. Вы заслужили это, потому что очень усердно работали, чтобы двигаться вперед и проводить необходимые реформы

Она подчеркнула, что Европейский Союз должен отвечать на шаги Украины собственными решениями.

Мы надеемся, что уже в течение лета сможем открыть больше кластеров. Это очень важно, потому что когда Украина выполняет свою работу, мы также должны выполнять свою