Украина заслуживает открытия переговорных кластеров, летом ЕС может открыть новые – фон дер Ляйен
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии поздравила Украину с открытием первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Она надеется открыть больше кластеров в течение лета.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Украину с открытием первого переговорного кластера по вступлению в Европейский Союз и выразила надежду на дальнейший прогресс уже в ближайшие месяцы. Об этом она заявила перед заседанием Европейского совета, передает УНН.
По словам главы Еврокомиссии, открытие первого кластера стало результатом значительных усилий Украины на пути реформ.
Я хочу присоединиться к тем, кто приветствует Украину с открытием первого кластера. Это большой шаг вперед. Поздравляю. Вы заслужили это, потому что очень усердно работали, чтобы двигаться вперед и проводить необходимые реформы
Она подчеркнула, что Европейский Союз должен отвечать на шаги Украины собственными решениями.
Мы надеемся, что уже в течение лета сможем открыть больше кластеров. Это очень важно, потому что когда Украина выполняет свою работу, мы также должны выполнять свою
Зеленский и лидеры ЕС обсудили график открытия пяти новых кластеров и первый транш финподдержки16.06.26, 22:40 • 4920 просмотров