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Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции - Стефанишина

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

Украина достигла прогресса по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права. Исследования будут положены в основу дорожных карт в сфере верховенства права и антикоррупции.

Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции - Стефанишина

Украина имеет прогресс по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время презентации Организации экономического сотрудничества и развития обзоров в Кабинете министров, сообщает УНН.

Детали

Хочу поблагодарить за то, что большая команда ОЭСР прибыла в Киев, чтобы привлечь внимание и погрузиться в те оценки, которые представлены сегодня. Для меня особенно важной является оценка в сфере добропорядочности

- подчеркнула Стефанишина.

Она подчеркнула, что Украина уже имеет прогресс по 21 индикатору в сфере верховенства права и противодействия коррупции.

Я также докладывала премьер-министру, что результаты этого исследования будут положены в основу дорожных карт в сфере верховенства права и антикоррупции, которые вчера были уже одобрены. Скоро они будут переданы на рассмотрение заседания правительства. Сегодня Украина по более чем 21-му индикатору имеет прогресс в более чем 50% выполнения тех задач и обязательств, которые были объектом мониторинга

- добавила министр.

Дополнение

Ольга Стефанишина заявила, что Украина в значительной степени интегрирована в европейский рынок, в частности, торговли и логистики. Благодаря украинцам за рубежом, государство интегрируется в европейский рынок труда.

Павел Зинченко

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