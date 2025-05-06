Украина прогрессирует по 21 индикатору в сфере верховенства права и антикоррупции - Стефанишина
Киев • УНН
Украина достигла прогресса по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права. Исследования будут положены в основу дорожных карт в сфере верховенства права и антикоррупции.
Украина имеет прогресс по 21 индикатору дорожных карт в сфере противодействия коррупции и верховенства права. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время презентации Организации экономического сотрудничества и развития обзоров в Кабинете министров, сообщает УНН.
Детали
Хочу поблагодарить за то, что большая команда ОЭСР прибыла в Киев, чтобы привлечь внимание и погрузиться в те оценки, которые представлены сегодня. Для меня особенно важной является оценка в сфере добропорядочности
Она подчеркнула, что Украина уже имеет прогресс по 21 индикатору в сфере верховенства права и противодействия коррупции.
Я также докладывала премьер-министру, что результаты этого исследования будут положены в основу дорожных карт в сфере верховенства права и антикоррупции, которые вчера были уже одобрены. Скоро они будут переданы на рассмотрение заседания правительства. Сегодня Украина по более чем 21-му индикатору имеет прогресс в более чем 50% выполнения тех задач и обязательств, которые были объектом мониторинга
Дополнение
Ольга Стефанишина заявила, что Украина в значительной степени интегрирована в европейский рынок, в частности, торговли и логистики. Благодаря украинцам за рубежом, государство интегрируется в европейский рынок труда.