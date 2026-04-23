Украина продолжит наносить удары по критической инфраструктуре рф в ответ на атаки - Зеленский

Украина и впредь будет наносить удары по чувствительным для россии объектам в ответ на атаки по украинской энергетике и гражданскому населению. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.

Детали

По словам президента, последствия украинских ударов уже нанесли россии значительный ущерб.

Безусловно, мы атакуем то, что болезненно для россии. И это очень болезненно. Мы видим потери, сегодня их потери измеряются уже десятками миллиардов. Это критические потери для России - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет отвечать прежде всего по направлениям, которые влияют на способность РФ производить оружие и обеспечивать себя энергией.

Мы будем отвечать на наиболее болезненные их точки - генерирующие способности, способности генерировать энергию и генерировать оружие - добавил президент.

