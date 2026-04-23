Украина продолжит наносить удары по критической инфраструктуре рф в ответ на атаки - Зеленский
Киев • УНН
Украина продолжит атаковать генерирующие мощности и объекты производства оружия рф. Ущерб врага от предыдущих ударов уже достигает десятков миллиардов.
Украина и впредь будет наносить удары по чувствительным для россии объектам в ответ на атаки по украинской энергетике и гражданскому населению. Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам, передает УНН.
Детали
По словам президента, последствия украинских ударов уже нанесли россии значительный ущерб.
Безусловно, мы атакуем то, что болезненно для россии. И это очень болезненно. Мы видим потери, сегодня их потери измеряются уже десятками миллиардов. Это критические потери для России
Он подчеркнул, что Украина будет отвечать прежде всего по направлениям, которые влияют на способность РФ производить оружие и обеспечивать себя энергией.
Мы будем отвечать на наиболее болезненные их точки - генерирующие способности, способности генерировать энергию и генерировать оружие
