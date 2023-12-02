Украина призывает МАГАТЭ принять срочные меры для прекращения ядерного терроризма на Запорожской АЭС
Киев • УНН
Уполномоченный по правам человека призывает МАГАТЭ принять меры против российского ядерного терроризма на Запорожской АЭС после очередного полного отключения электроэнергии для питания реакторов.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международную совместного немедленно принять меры для прекращения террористических действий россиян на Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в обнародованном обращении, пишет УНН.
Запорожская АЭС пережила в ночь с 1 на второе декабря 8 полный блэкаут.
"Этой ночью на Запорожской АЭС произошел полный блэкаут, что создает угрозу радиационной безопасности всего мира.
В 02:31 ч во время воздушной тревоги оккупанты обесточили последнюю линию "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.
Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз призываю МАГАТЭ, Генерального секретаря ООН и все международное сообщество принять безотлагательные меры для прекращения противоправных, террористических действий российской армии, которые нарушают нормы международного права, а также несут угрозу всему цивилизованному миру", - говорится в заявлении Лубенца.
Шаг в направлении аварии на Фукусиме: Котин о блэкауте на Запорожской АЭС02.12.2023, 19:23 • 0 просмотров
Украина призывает МАГАТЭ принять срочные меры для прекращения ядерного терроризма на Запорожской АЭС
Уполномоченный по правам человека призывает МАГАТЭ принять меры против российского ядерного терроризма на Запорожской АЭС после очередного полного отключения электроэнергии для питания реакторов.
50 лучших онлайн-курсов станут доступны на украинском языке бесплатно
Prometheus в партнерстве с Министерством образования Украины и при поддержке Посольства США запустит бесплатные онлайн-курсы на украинском языке, включая лучшие программы Гарварда, Массачусетского технологического института и других университетов.
Пять лет колонии строгого режима за донат полку Калиновского: в беларуси осудили мужчину
Белорусский суд приговорил Александра Гончарова к 5 годам колонии строгого режима за финансирование "Полка Калиновского".
В МАГАТЭ отреагировали на 8 блекаут на Запорожской АЭС
На Запорожской атомной электростанции произошло восьмое отключение электроэнергии. Охлаждение реактора осуществлялось с помощью дизельных генераторов. МАГАТЭ отметило это событие как напоминание о рисках в сфере ядерной безопасности.
Цена биткойна превысила 39 000 долларов впервые с мая 2022 года
Цена биткоина впервые с 4 мая 2022 года превысила отметку 39 тыс. долл. Стоимость Ethereum также выросла и достигла 2 180 долларов.
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,6: объявлено предупреждение о цунами
На Филиппинах произошла серия землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. На острове Минданао и на юго-востоке Японии было объявлено предупреждение о цунами.
Подоляк рассказал, при каких условиях возможно открытие аэропорта "Борисполь"
Украинский международный аэропорт "Борисполь" возобновит свою работу, как только будет достигнута стабильная ситуация с безопасностью, что предусматривает усиление противоракетной обороны и защиты от беспилотников для противодействия российским атакам. Американская компания AECOM окажет помощь в реконструкции аэропорта.
Более 20 стран одобрили Декларацию по утроению объемов ядерной энергетики до 2050 года. Присоединилась и Украина
Более 20 стран, включая США и Великобританию, одобрили Декларацию COP28 по утроению мощностей атомной энергетики до 2050 года, подчеркнув ее значение для достижения нулевого уровня выбросов. Обязательство направлено на достижение климатических целей при одновременном обеспечении безопасности и энергетической надежности.
В сети распространяется видео казни оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен: омбудсмен отреагировал
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил расстрел оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен, как военное преступление, нарушающее Женевские конвенции, и требует от Красного Креста и ООН принять меры реагирования.
В лиман Шаганы в Одесской области прилетело около 900 фламинго
Около 900 фламинго прилетели в лиман Шагини, пережив два сильных шторма. Среди них есть молодые особи.