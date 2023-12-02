Украина призывает МАГАТЭ принять срочные меры для прекращения ядерного терроризма на Запорожской АЭС

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал международную совместного немедленно принять меры для прекращения террористических действий россиян на Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в обнародованном обращении, пишет УНН.

Запорожская АЭС пережила в ночь с 1 на второе декабря 8 полный блэкаут.

"Этой ночью на Запорожской АЭС произошел полный блэкаут, что создает угрозу радиационной безопасности всего мира.

В 02:31 ч во время воздушной тревоги оккупанты обесточили последнюю линию "Запорожская АЭС - Днепровская" напряжением 750 кВ.

Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в очередной раз призываю МАГАТЭ, Генерального секретаря ООН и все международное сообщество принять безотлагательные меры для прекращения противоправных, террористических действий российской армии, которые нарушают нормы международного права, а также несут угрозу всему цивилизованному миру", - говорится в заявлении Лубенца.

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