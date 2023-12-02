Шаг в направлении аварии на Фукусиме: Котин о блэкауте на Запорожской АЭС

Это шаг в направлении аварии на Фукусиме. Так президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин прокомментировал блэкаут на Запорожской АЭС, передает УНН.

Тогда сначала было обесточивание внешнее, перешли на дизель-генераторы, и после отказа дизель-генераторов фактически началась ядерная и радиационная авария на станции - отметил глава "Энергоатома" в эфире "Мы - Украина".

По его словам, с начала оккупации на ЗАЭС было уже восемь блэкаутов.

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Напомним

Как сообщали в НАЭК "Энергоатом", на Запорожской АЭС ночью произошел очередной блэкаут, создающий угрозу ядерной и радиационной безопасности. Сегодня утром усилиями украинских специалистов восстановлена связь с украинской энергосистемой, а именно восстановлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.