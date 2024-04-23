Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины
Киев • УНН
Украина привлечет 115 миллионов евро от европейских институтов на восстановление системы здравоохранения и поддержку малого и среднего бизнеса.
Украина привлечет еще 115 миллионов евро на восстановление медицины и поддержку экономики. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
По его словам, Кабмин принял решения, которые помогут привлечь:
- дополнительно 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для восстановления украинской медицины;
- еще 15 млн евро от Европейского инвестиционного банка в рамках финансирования программы банковских гарантий. Это улучшит условия получения льготных займов для украинских малых и средних предприятий.
Напомним,
Украина и Южная Корея подписали рамочное соглашение, которое позволит Украине получить до 2,1 миллиарда долларов кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи на реализацию приоритетных проектов в 2024-2029 годах.
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