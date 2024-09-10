Украина примет участие в Евровидении-2025

Украина примет участие в 69-м песенном конкурсе Евровидение, который состоится в Базеле в Швейцарии в 2025 году, сообщило "Суспільне Мовлення", пишет УНН.

Детали

"Суспільне Мовлення" подтвердило участие Украины в 69-м Песенном конкурсе Евровидение. Конкурс пройдет в Швейцарии после победы Nemo с песней "The Code" на Евровидении-2024, которое в мае этого года принимал шведский город Мальме", - говорится в сообщении.

"Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет Россия. Евровидение это ключевой элемент культурной дипломатии, и "Суспільне" сделает все возможное, чтобы наша страна была представлена как можно лучше", - отметил глава правления "Суспільне" Чернотицкий.

Дополнение

69-й песенный конкурс Евровидение состоится в Базеле - третьем по численности населения городе Швейцарии. Гранд-финал Евровидения-2024 проведут на арене St. Jakobshalle в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая 2025 года. Полный список стран, которые будут участвовать в Евровидении-2025, будет обнародован позже в этом году.

На 68-м песенном конкурсе Евровидение представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место с песней "Teresa & Maria" и постановкой от двукратной номинантки "Грэмми" - Таню Муиньо.

Справочно

"Суспільне Мовлення", которое является членом Европейского вещательного союза, организует и проводит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает участие представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение - 2025.