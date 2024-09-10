Україна візьме участь у Євробаченні-2025
Київ • УНН
Суспільне Мовлення підтвердило участь України в 69-му Пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться у Базелі, Швейцарія. Конкурс пройде 13-17 травня 2025 року на арені St. Jakobshalle.
Україна візьме участь в 69-му пісенному конкурсі Євробачення, який відбудеться у Базелі у Швейцарії у 2025 році, повідомило "Суспільне Мовлення", пише УНН.
Деталі
"Суспільне Мовлення" підтвердило участь України в 69-му Пісенному конкурсі Євробачення. Конкурс пройде у Швейцарії після перемоги Nemo з піснею "The Code" на Євробаченні-2024, яке у травні цього року приймало шведське місто Мальме", - ідеться у повідомленні.
"Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ памʼятав про війну, яку проти нас веде росія. Євробачення це ключовий елемент культурної дипломатії, і Суспільне зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще", - зазначив голова правління "Суспільного" Чернотицький.
Доповнення
69-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Базелі - третьому за чисельністю населення місті Швейцарії. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на арені St. Jakobshalle у суботу, 17 травня, а півфінали - 13 та 15 травня 2025 року. Повний список країн, які братимуть участь у Євробаченні-2025, буде оприлюднений пізніше цього року.
На 68-му пісенному конкурсі Євробачення представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце з піснею "Teresa & Maria" та постановкою від дворазової номінантки "Ґреммі" - Таню Муіньо.
Довідково
"Суспільне Мовлення", яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на пісенному конкурсі Євробачення – 2025.